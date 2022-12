Medio Oriente: raid israeliani su Gaza in risposta a lancio di razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato alcuni raid sulla Striscia di Gaza, colpendo una struttura sotterranea del movimento palestinese Hamas dedicata alla produzione di armi, poche ore dopo il lancio di diversi razzi dall’enclave palestinese e diretti verso Israele. Lo hanno reso noto le Idf in una dichiarazione, ripresa dal quotidiano “Times of Israel”. “Era il sito in cui la maggior parte dei razzi di Hamas venivano fabbricati”, hanno affermato le Idf, spiegando di aver colpito anche un tunnel utilizzato dal movimento palestinese nel sud della Striscia di Gaza. Alcune fonti della sicurezza palestinesi hanno riferito che i raid israeliani hanno colpito l’area di Khan Younis e una zona disabitata vicino a Rafah, nel sud dell’enclave palestinese, senza causare alcun ferito. L’attacco delle Idf ha seguito il lancio di diversi razzi verso il territorio israeliano che hanno fatto risuonare le sirene antiaeree a Shlomit e Bnei Betzarim, nel sud del Paese. Secondo quanto riferito dalle Idf, i razzi non hanno causato feriti o danni materiali.(Res)