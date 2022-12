Velletri: il museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani compie 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani compie 15 anni. "Dal 13 dicembre 2007 ad oggi - si legge in una nota - tante persone hanno avuto modo di visitarlo: bambini con la propria classe, studenti di liceo, universitari, appassionati di Preistoria e Geologia e visitatori del momento, che hanno apprezzato la facilità di comprensione dei contenuti scientifici attraverso pannelli esplicativi, diorami, installazioni e riproduzioni di ambienti, come la grotta preistorica e la capanna protostorica. Un ruolo fondamentale per l'arricchimento dei reperti esposti nel Museo è ricoperto dall'Università di Roma Tor Vergata che, attraverso le ricerche archeologiche nelle zone limitrofe, ha incrementato la conoscenza del territorio dei Colli Albani, abitato da millenni. Un ricco programma di iniziative si svolgerà dal 10 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 e comprenderà visite guidate tematiche, laboratori didattici e la presentazione di un libro".(Com)