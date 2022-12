Latina: quasi 400mila euro da Pnrr per lavori di manutenzione all'istituto Gobetti di Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo lavori di manutenzione straordinaria per l’Istituto Gobetti – De Libero di Fondi in Via San Magno, importo complessivo dell’appalto di 391.020,32 euro finanziati con fondi europei del Pnrr, destinati proprio alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. "Già partita da qualche giorno la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, che riguarderanno l’adeguamento degli impianti prevenzione incendi realizzando un sistema d’allarme con altoparlanti, nuovi sistemi di rilevazione nei locali ad alto rischio, l’installazione di porte tagliafuoco sulle uscite di emergenza delle scale esterne, ammodernamento e verifiche impianti elettrici, sistemazione ingresso alla palestra, rifacimento della pavimentazione sia dei pianerottoli che delle scale, tinteggiatura dei locali, rifacimento delle pavimentazioni dei corridoi e delle aule dove necessario, e la sostituzione degli infissi in tutti i locali amministrativi". Lo si legge in una nota di Vincenzo Mattei, Capogruppo di Forza Italia nell'amministrazione provinciale di Latina. (Com)