Cina: direttrice intelligence Usa, Xi non è disposto ad adottare vaccini anti Covid occidentali

- Il presidente cinese Xi Jinping non è disposto ad adottare i vaccini anti Covid-19 occidentali. Lo ha dichiarato la direttrice dell'intelligence nazionale (Dni), Avril Haines, parlando ieri al Reagan National Defense Forum in California. Nonostante l’impatto sociale ed economico del virus, ha detto, Xi "non è disposto a prendere un vaccino migliore dall'Occidente, e fa invece affidamento su un vaccino in Cina che non è altrettanto efficace contro Omicron”. "Vedere le proteste e la risposta ad esse - ha proseguito - è in contrasto con la narrazione che gli piace proporre, ovvero che la Cina è molto più efficiente nel governare”. Per la direttrice dell'intelligence Usa le proteste che si registrano in Cina “non sono una minaccia alla stabilità in questo momento” ma "il modo in cui si svilupperà (la situazione) sarà importante per la posizione di Xi”. Secondo indiscrezioni stampa la Cina sarebbe pronta ad annunciare una riduzione della quarantena e dei test di massa contro il Covid-19 nei prossimi giorni, dopo la violenta ondata di proteste contro il protocollo sanitario che ha travolto il Paese. La Cina ad oggi ha fatto uso esclusivamente dei vaccini anti Covid-19 prodotti a livello nazionale, la cui efficacia è tuttavia più bassa rispetto ai vicini prodotti dalle case farmaceutiche occidentali. (Was)