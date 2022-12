Finlandia: ministro Esteri, nostra adesione alla Nato dovuta a minaccia nucleare della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina ha innalzato i livelli di allerta per la sicurezza in Europa, con la retorica nucleare di Mosca che funge da fattore chiave per spingere la Finlandia a chiedere di aderire alla Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, in una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo News". L'invasione della Russia ha significato che "le realtà della sicurezza in Europa sono cambiate", ha detto Haavisto nel corso dell'intervista concessa a margine della riunione dei ministri degli esteri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) tenutasi a Lodz, in Polonia. "Il tentativo di aderire alla Nato è partito principalmente dalle minacce nucleari della Russia", ha spiegato ancora Haavisto. Secondo il ministro, la Finlandia ha dovuto pensare a "come reagire" e "dove ottenere supporto" in caso di minaccia di armi nucleari e chimiche, a seguito dell'avvio del conflitto in Ucraina, dettato dall'aggressione russa.(Sts)