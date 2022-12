Iran: giustiziate quattro persone accusate di lavorare con intelligence israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno giustiziato quattro persone accusate di lavorare per l'agenzia di intelligence israeliana Mossad. Lo ha reso noto il sito web della magistratura iraniana “Mizan”, secondo la quale il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (Irgc) aveva arrestato in precedenza i membri di una rete legata al Mossad. Gli uomini sono stati identificati come Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan e Manouchehr Shahbandi Bojandi. Altri tre imputati sono stati condannati dai cinque ai dieci anni di carcere per reati contro la sicurezza del Paese, rapimento e possesso di armi. Lo scorso maggio, le forze di sicurezza iraniane hanno dichiarato di aver arrestato i membri di “una rete che agisce sotto la direzione del servizio di intelligence israeliano". Le esecuzioni giungono in un momento di forti tensioni in Iran, dopo oltre due mesi di proteste scatenate dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Le autorità iraniane hanno più volte accusato le potenze straniere di aver eterodiretto le proteste in corso nel Paese.(Res)