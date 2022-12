Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Fino alla tarda mattina precipitazioni diffuse: mediamente deboli in Pianura e su Appennino, deboli o moderate su Alpi e Prealpi. Dal pomeriggio sparse e in attenuazione, con tendenza all'esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Limite neve oltre 1200 metri circa. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 9°C.(Rem)