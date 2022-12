Difesa: Perego, auguri in occasione della Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, Artiglieria e Genio dell'Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di vero cuore a tutte le realtà militari e non che in questa giornata festeggiano la loro Santa Patrona". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Perego di Cremnago. "In particolare per la Marina Militare di cui, con grande orgoglio, ho ricevuto la delega da parte del ministro della Difesa, che oggi celebra uno degli appuntamenti più sentiti dal proprio personale", aggiunge. "Gli auguri vanno a tutti i gradi e specialità - continua Perego - ai civili parte di questo - Equipaggio allargato – ai marinai in congedo all'associazionismo e alle fondazioni legate alla Forza Armata, alle cerchie di affetti che ruotano attorno a tutte queste figure, perché anch'esse artefici dell'entusiasmo e dei sacrifici che una professione come 'l'andar per mare comporta'". "Un deferente pensiero anche a quanti – Caduti e Dispersi sofferti dalla Marina in ogni tempo, luogo e contesto –, hanno sacrificato la vita in nome dei nobili ideali di servizio e fedeltà alla Patria". "Nella giornata di oggi abbraccio virtualmente tutte le dimensioni della nostra Marina Militare, dalle Unità di superficie e subacquee, all'Aviazione Navale passando da Subacquei, Incursori e componente Anfibia, dalla Capitaneria di Porto (corpo specialistico della Mm) all'Istituto Idrografico senza dimenticare il servizio dei Fari e Segnalamento Marittimo. A Voi tutti va la riconoscenza mia e di tutti gli italiani per l'elevatissima professionalità, generosissima dedizione, grandissima solidarietà ed encomiabile spirito di servizio, sotto, sopra e sul mare. Buona Santa Barbara a Voi tutti e i marinari auspici di Buon Vento!", conclude il sottosegretario. (Com)