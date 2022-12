Business news: manifattura, indice gestori acquisti Cina ai minimi da 7 mesi a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) della Cina nel comparto della manifattura si è attestato a 48 punti nel mese di novembre, crollando ai minimi da sette mesi. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che imputa il dato alla recrudescenza del Covid-19 in patria e alle "complesse circostanze" emerse nel panorama internazionale. Il sottoindice della produzione si è attestato a 47,8 punti nello stesso periodo, in calo di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. In calo anche il sottoindice delle nuove commissioni, che a novembre è stato di 46,4 punti. Nello stesso periodo l'indice dei gestori degli acquisti nel settore non manifatturiero si è attestato a 46,7 punti contro i 48,7 di ottobre. (Cip)