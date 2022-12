Business news: Pakistan, l’inflazione sale al 23,8 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo in Pakistan è salito al 23,8 per cento su base annuale nel mese di novembre, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo rende noto l’ufficio nazionale di statistica in un comunicato. A ottobre l’indice aveva registrato un balzo del 4,7 per cento rispetto al mese precedente. L’inflazione in Pakistan aveva fatto segnare lo scorso agosto un record del 27,3 per cento, il dato più alto da 47 anni a questa parte. Nelle aree rurali, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 21,6 per cento, segnando un rallentamento rispetto al 24,6 per cento del mese precedente. (Inn)