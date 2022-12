Business news: Cina, Evergrande sospende produzione veicoli elettrici per scarsa domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha sospeso la produzione di massa del suo unico modello di auto elettrica a causa della mancanza di nuovi ordini. Lo scrive la piattaforma “Channel News Asia” citando fonti a conoscenza della questione. L’unità dei veicoli elettrici di Evergrande ha avviato la produzione in serie del suv Hengchi 5 nella metropoli settentrionale di Tientsin alla fine di ottobre, consegnando i primi cento esemplari dell’autovettura nello stesso mese. Stando a quanto riferito da altre fonti rimaste anonime, l’unità dei veicoli elettrici prevede di licenziare il 10 per cento della manodopera e di sospendere il pagamento degli stipendi al 25 per cento dei lavoratori da uno a tre mesi. (Cip)