Business news: spedito primo carico di ammoniaca blu da Arabia Saudita alla Corea del Sud

- Un primo carico di ammoniaca blu ha lasciato l'Arabia Saudita per dirigersi verso la Corea del Sud, rappresentando una "pietra miliare nello sviluppo di soluzioni di decarbonizzazione". Lo riferisce il quotidiano “Arab news”, precisando che l’annuncio della possibile spedizione era stato dato nel corso della conferenza Saudi Green Initiative, svoltasi in occasione della Conferenza sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh. Stando a quanto riferito, la nave Seasurfer, che trasporta 25 tonnellate di ammoniaca blu a basse emissioni di carbonio, dovrebbe raggiungere la sua destinazione tra il 9 e il 13 dicembre per la prima spedizione commerciale di questo tipo. L’ammoniaca blu è stata prodotta da Saudi Basic Industries Corporation Agri-Nutrients e Aramco ed è destinata alla società sudcoreana Lotte Fine Chemical. (Res)