Business news: Costa d'Avorio, sindacati si accordano su aumento salario minimo del 25 per cento

- I sindacati della Costa d'Avorio hanno trovato un accordo fissando la loro richiesta di aumento del salario minimo interprofessionale garantito (Smig) al 25 per cento, dicendosi pronti ad applicarlo dall'inizio del nuovo anno. Lo riferisce "Rfi", aggiungendo che se sarà convalidato dal governo, il provvedimento dovrebbe permettere di reagire all'aumento dell'inflazione, sebbene per alcune sigle sindacali l'aumento sia ancora insufficiente. Con un aumento del 25 per cento, il salario minimo nazionale passerebbe da 60mila a 75mila franchi Cfa, ovvero a circa 115 euro. Le trattative per la rivalutazione della Smig sono iniziate lo scorso luglio tra imprenditori e sindacati, con l'obiettivo di far fronte all'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità, conseguenza della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina. (Res)