Business news: Nigeria, Carol Oyedeji nuova vice amministratrice delegata di Ecobank

- Carol Oyedeji è la nuova vice amministratrice delegata di Ecobank Nigeria. La nomina, riferisce "Financial Afrik", è stata accolta con favore dal presidente del Consiglio di amministrazione della società, Bola Adesola, per il quale la "ricca esperienza" di Oyedeji "influenzerà positivamente gli obiettivi e la visione" della banca panafricana. Carol Oyedeji è entrata a far parte di Ecobank Nigeria nel 2017 come direttore esecutivo, e successivamente ha supervisionato le operazioni bancarie commerciali. In oltre 30 anni di carriera, la responsabile ha ricoperto il ruolo di capo regionale per gli acquisti e le relazioni clienti per Africa e Medio Oriente presso la Standard Chartered Bank. (Res)