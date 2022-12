Business news: Kuwait, agenzia Fitch prevede diminuzione crescita Pil reale nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) reale del Kuwait il prossimo anno sarà del 2,7 per cento, in calo rispetto al 7 per cento di quest’anno. Lo ha affermato l’agenzia di valutazione del credito Fitch Ratings, secondo cui il calo previsto sarà dovuto soprattutto al rallentamento della produzione di petrolio a seguito dell’accordo di Opec+, l’alleanza formata dai Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, relativo al taglio della produzione di petrolio fino a dicembre 2023. Tuttavia, ha riferito Fitch, l'economia non petrolifera del Kuwait manterrà la sua forza grazie alla diminuzione delle pressioni inflazionistiche e all'aumento della spesa pubblica sostenuta dai prezzi del petrolio che rimarranno elevati. (Res)