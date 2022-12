Business news: Bp si aggiudica nuovi blocchi esplorativi nell'offshore del Delta del Nilo in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica britannica Bp si è aggiudicata due blocchi esplorativi nel Mar Mediterraneo, al largo dell'Egitto, dalla Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas). Lo riferisce una nota di Bp. I blocchi sono rispettivamente la Northwest Abu Qir Offshore Area e Bellatrix-Seti East. Per quanto riguarda il primo blocco, Bp è l’operatore con l’82,75 per cento, mentre il restante 17,25 per cento è detenuto da Wintershall-Dea. L’area di esplorazione si trova a ovest del blocco North King Mariout, recentemente assegnato a Bp come operatore al 100 per cento, e a nord del giacimento Raven. Il nuovo blocco copre un'area di circa 1.038 chilometri quadrati con profondità d'acqua comprese tra 600 metri e 1.600 metri. Per quanto riguarda il blocco Bellatrix-Seti East, Bp è operatore insieme all’italiana Eni al 50 per cento ed è situato a ovest del giacimento Atoll e dei blocchi North Tabya. Il blocco esplorativo copre un'area di circa 3440 chilometri quadrati con profondità d'acqua comprese tra 100 metri e 1.200 metri. Nella nota Bp ricorda che nel 2022 si è aggiudicata anche i blocchi King Mariout Offshore Area, North El Fayrouz offshore area (50 per cento Bp, 50 per cento Eni), e l'estensione dell'area North El Tabya (operatore al 100 per cento). (Cae)