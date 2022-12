Business news: Libano, dieci deputati presentano ricorso contro legge di bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci deputati libanesi, tra cui la parlamentare della società civile Paula Yacoubian, hanno presentato ricorso davanti alla Corte costituzionale contro la legge di bilancio 2022, entrata in vigore il 15 novembre scorso. “Ciò che è stato pubblicato (sulla Gazzetta ufficiale) è diverso da ciò che viene ratificato in parlamento", ha affermato Yacoubian, aggiungendo: “L'aumento degli stipendi del settore pubblico deve essere accompagnato da riforme, prima fra tutte l'abolizione del lavoro irregolare”. Secondo i deputati l’incostituzionalità della legge di bilancio è legata al fatto che è entrata in vigore dieci mesi dopo l’inizio dell’anno di esecuzione e, inoltre, è stata adottata senza che i conti dell'anno precedente fossero stati approvati dal parlamento, come previsto dall'articolo 87 della Costituzione. Come precisa il quotidiano “L’Orient le jour”, la mossa è giunta alla vigilia della scadenza dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale. (Lib)