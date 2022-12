Business news: Tunisia, colloqui tra imprese e governo su disegno di legge finanziaria 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati in Tunisia i colloqui tra il governo e le imprese sul disegno di legge finanziaria per il 2023. Il ministro delle Finanze della Tunisia, Sihem al Boughdiri Nemsia, ha ricevuto una delegazione dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) guidata dal presidente, Samir Majoul. L'incontro è stato dedicato alle più importanti misure fiscali del disegno di legge finanziaria per l'anno 2023, riferisce una nota del dicastero tunisino. La ministra ha sottolineato che le disposizioni contenute nella bozza "mirano a consolidare la giustizia fiscale attraverso l'ampliamento della base imponibile e la buona ripartizione del carico fiscale tra i diversi soggetti economici", rilevando che il disegno di legge prevede "una serie di misure che rientrano nel quadro del programma di riforma del sistema fiscale, del contrasto all'evasione fiscale e dell’integrazione dell'economia sommersa". Da parte sua, il presidente dell’organizzazione degli industriali ha sottolineato "l'importanza di attuare i meccanismi necessari per mantenerne la sostenibilità e sostenere la competitività dei vari settori produttivi, alla luce di un contesto globale difficile". Majoul ha chiesto "di rivitalizzare i settori strategici per il loro ruolo vitale nel guidare l'economia e migliorare le risorse statali", evidenziando "l'importanza di incoraggiare l'uso di energie alternative, come l'idrogeno verde, nel contesto dell’attuale aumento dei prezzi dell'energia al livello mondiale". (Tut)