Business news: Kenya, tribunale sospende decisione del governo di revocare divieto importazione Ogm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale keniota ha temporaneamente sospeso la decisione del governo di revocare il divieto di importazione e distribuzione di colture geneticamente modificate (Gm) e mangimi per animali. È quanto riferito dai media locali, secondo cui la decisione segue una causa intentata dalla Lega dei contadini del Kenya, un gruppo di lobby che rappresenta i contadini kenioti secondo cui la revoca del divieto è stata "non procedurale e illegale". Il mese scorso il governo di Nairobi ha revocato un divieto di 10 anni sui raccolti poiché il Paese ha dovuto affrontare una grave carenza di cibo causata da quattro stagioni delle piogge fallite. La revoca del divieto consente agli agricoltori kenioti di coltivare apertamente colture Gm, nonché importare alimenti e mangimi per animali prodotti attraverso la modificazione genetica, come il mais bianco. (Res)