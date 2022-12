Business news: india, Adani si aggiudica il progetto di riqualificazione dello slum di Dharavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adani Group, conglomerato controllato dal miliardario indiano Gautam Adani, si è aggiudicato un ambizioso progetto per la riqualificazione della baraccopoli di Dharavi a Mumbai, uno dei più grandi slum al mondo. Adani ha avuto la meglio in una gara d'appalto presentando un'offerta di 50,7 miliardi di rupie (853 milioni di dollari), come confermato dall'Autorità di sviluppo regionale di Mumbai. Lo slum di Dharavi si estende su una superficie di circa 1,7 chilometri quadrati tra il nuovo centro finanziario della città indiana e il suo principale aeroporto. Con una popolazione stimata in un milione di persone in condizioni di forte degrado, Dharavi sorge ad appena cinque chilometri dal distretto di Mumbai, che ospita la più grande borsa valori dell'India e la sede nazionale di JpMorgan Chase & Co. Lo slum è anche sede di attività delle industrie della ceramica, della conciatura delle pelli e tessile, e prima della pandemia generava un'attività economica stimata in oltre un miliardo di dollari. (Inn)