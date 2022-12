Business news: ministro Petrolio Egitto, esportazioni Gnl supereranno 8 milioni di tonnellate nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) da parte dell’Egitto supereranno le 8 milioni di tonnellate nel 2022 in aumento del 14 per cento rispetto al 2021. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in una nota. Secondo El Molla il 90 per cento delle esportazioni di Gnl egiziano sarà destinato ai Paesi dell’Unione europea. Come sottolineato dal ministro del Petrolio egiziano, il Paese può sfruttare l'opportunità di espandere il proprio ruolo di centro regionale per il commercio di gas e petrolio. "Dobbiamo tenere conto delle crescenti esigenze del mercato interno egiziano a breve termine e dell'aumento forniture dai Paesi limitrofi del Mediterraneo orientale a lungo termine", ha dichiarato il ministro egiziano. El Molla ha affermato che le società si concentreranno sulla riduzione delle emissioni derivanti dalle operazioni di ricerca, esplorazione e produzione, intensificando al contempo le loro attività, il che darà all'Egitto un vantaggio competitivo. (Cae)