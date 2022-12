Business news: Kuwait vende il primo carico di carburante per aerei prodotto dalla raffineria Al Zour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) ha annunciato la vendita della prima spedizione di carburante per aerei dalla raffineria di petrolio Al Zour. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato stampa, specificando che il carico di carburante è attualmente a bordo della petroliera "Pacific Sarah", in collaborazione e coordinamento con la Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (Kipic). La compagnia ha aggiunto che questa spedizione è la prima produzione di carburante per l’aviazione conforme alle specifiche internazionali dalla raffineria di Al Zour, osservando che questo risultato arriva dopo l'inizio del funzionamento delle unità di raffineria. Kpc ha dichiarato che sta lavorando con le sue filiali per soddisfare le esigenze del mercato globale di carburante pulito in linea con le esigenze dell'ambiente, che aprirebbero ai promettenti mercati europei e internazionali, rafforzerebbero la presenza dei prodotti kuwaitiani nei mercati globali e confermerà la posizione economica dello Stato del Kuwait come fornitore strategico e partner affidabile nei mercati energetici globali. (Res)