Business news: erede al trono saudita annuncia progetto nuovo aeroporto Riad, sarà tra i più grandi al mondo

20 luglio 2021

- Il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato il progetto di un nuovo aeroporto internazionale nella capitale Riad, destinato ad accogliere fino a 120 milioni di passeggeri. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che l’aeroporto Re Salman dovrebbe entrare in funzione entro il 2030. A detta dell’erede al trono saudita, si tratterà di uno degli aeroporti più grandi al mondo, con una superficie di 57 chilometri quadrati e con sei piste di atterraggio. Si prevede che dal 2050 l’aeroporto potrà anche ricevere 3,5 milioni di tonnellate di merci. L’infrastruttura verrà alimentata anche da fonti rinnovabili e si prevede che contribuirà con 27 miliardi di rial sauditi (6,8 miliardi di euro) al Prodotto interno lordo non petrolifero del regno del Golfo. Inoltre, creerà 103 mila opportunità di lavoro dirette e indirette. Il progetto si inserisce in un piano più ampio che vede Riad impegnata a diventare una delle prime dieci città economiche al mondo, oltre che una “porta verso il mondo”, e a tenere il passo con la continua crescita della popolazione della capitale, Riad, che mira a raggiungere tra i 15 e i 20 milioni di abitanti entro il 2030, riferisce “Spa”. (Res)