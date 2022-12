Business news: Emirati, presidente Al Nahyan, continueremo a garantire sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti continueranno a impegnarsi per garantire la sicurezza energetica a livello globale e forniture sostenibili. Lo ha affermato il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione della compagnia energetica emiratina Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), durante la quale è stato concordato un aumento degli investimenti di capitale a 550 miliardi di dirham (150 miliardi di dollari) dal 2023 al 2027. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, tra le direttive emerse nella riunione vi è l’impegno a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, mentre è stata approvata la creazione di un “nuovo settore” per soluzioni a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di energie rinnovabili, gas, gas naturale liquefatto e prodotti chimici. Adnoc persegue poi l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva a 5 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2027. Inoltre, gli Emirati mirano a raggiungere una base di riserve pari a 113 miliardi di barili di petrolio e 290 trilioni di piedi cubi standard di gas, rafforzando la posizione del Paese nelle classifiche globali come custode della sesta più grande riserva di petrolio e della settima più grande riserva di gas al mondo. (Res)