Business news: Egitto, stanziati 1,1 miliardi di euro per elettricità e fonti rinnovabili

- Gli investimenti del settore elettrico e delle energie da fonti rinnovabili in Egitto sono stimati in 29,3 miliardi di sterline (1,1 miliardi di euro) nel piano per l'anno fiscale 2022-2023, che si chiudere il prossimo mese di giugno. È quanto rivelato dal ministero della Pianificazione e dello Sviluppo economico dell'Egitto, in una relazione che riguarda gli obbiettivi del settore. La ministra Hala al Said ha affermato che l'importanza del settore dell'elettricità e delle energie rinnovabili emerge dalla sua responsabilità di fornire energia a tutti i suoi utenti, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel migliorare i servizi forniti ai cittadini, soddisfare le esigenze dei settori dell'economia nazionale in termini di energia per garantire la continuazione della produzione. (Cae)