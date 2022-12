Business news: firmato protocollo d'intesa tra Camera di commercio a Pechino e Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio italiana in Cina (Ccic), Paolo Bazzoni, e la vice presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, hanno firmato un memorandum d'intesa che pone solide basi per la collaborazione futura a sostegno e beneficio delle rispettive reti di imprese sia in Italia che in Cina. Lo rende noto la Ccic in un comunicato. "Nel contesto dell’attuale situazione internazionale caratterizzata da profondi e complessi cambiamenti, la creazione di un partenariato strategico bilaterale mette a disposizione delle imprese italiane un efficace strumento che favorirà l’individuazione di ulteriori stimoli di crescita nel mercato cinese. Il partenariato contribuirà a rafforzare il posizionamento del Sistema Italia a favore delle imprese già localizzate nel mercato cinese. Esso sarà inoltre funzionale ad accompagnare le aziende italiane in un percorso di internazionalizzazione verso il mercato cinese, che si conferma il più grande mercato al mondo per i beni industriali e di consumo". (Com)