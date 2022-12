Business news: India, autorizzato uso vaccino intranasale Incovacc di Bharat Biotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità di vigilanza sui farmaci dell’India, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino intranasale contro il coronavirus Incovacc per la somministrazione primaria e come dose di rinforzo eterologa su persone di età superiore a 18 anni. Lo ha annunciato la casa farmaceutica produttrice, Bharat Biotech. Il suo presidente, Krishna Ella, ha sottolineato che l’azienda, nonostante il calo della domanda, sta continuando a sviluppare prodotti anti-Covid, tenendo conto delle nuove varianti. In India sono state somministrate 2.199.145.842 dosi di vaccini contro il coronavirus, secondo i dati del ministero della Sanità aggiornati. (Inn)