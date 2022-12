Business news: sicurezza aerea, Ue annuncia missione di verifica in Nepal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra della Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) e gli Stati membri, effettuerà una visita in Nepal “nei prossimi mesi” per valutare l’attuazione dei nuovi regolamenti dell’Autorità del Nepal per l’aviazione civile (Caan) e i progressi nell’allineamento agli standard internazionali. Lo annuncia un comunicato congiunto della delegazione dell’Ue in Nepal e della Caan, pubblicato a seguito di colloqui intercorsi tra le parti nelle scorse settimane sull’ultima “lista nera” dell’Unione europea, comprendente 20 compagnie nepalesi. Dal 2013 i vettori nepalesi sono soggetti a divieto operativo nell’Ue. (Inn)