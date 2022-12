Business news: Giappone, produzione automobili in crescita del 14 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori costruttori di automobili del Giappone hanno visto aumentare la loro produzione complessiva del 14,4 per cento su base annua a 2,11 milioni di unità nel mese di ottobre, grazie all'allentamento della morsa causata dalla pandemia alle catene di fornitura. Lo certificano i dati pubblicati questa settimana dalle principali aziende giapponesi del settore: sei degli otto maggiori costruttori nazionali - tutti tranne Nissan Motor Co. e Mitsubishi Motors - hanno comunicato un aumento della produzione. Toyota Motor Corp. ha visto aumentare la propria del 23 per cento a 771.382 veicoli a ottobre, mentre le vendite globali sono aumentate del 22,8 per cento a 832.373 unità. La produzione di Honda Motor è aumentata dell'1,1 per cento annuo a ottobre, a 330.002 unità, segnando il quinto aumento mensile consecutivo; Per Suzuki Motor Corp l'aumento è stato del 14,1 per cento, mentre Subaru ha segnato un balzo del 43,1 per cento. L'output di Nissan è calato a ottobre del 2,4 per cento annuo a 297.801 unità, mentre Mitsubishi ha registrato una contrazione del 17,6 per cento, legata soprattutto al calo della produzione nella regione asiatica. La produzione combinata dei costruttori in Giappone è aumentata del 33,7 per cento su base annua a 203.149 vetture. (Git)