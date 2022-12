Business news: Tunisia-Libia, firmato accordo strategico per sviluppare relazioni commerciali nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia e Libia hanno firmato un accordo su una strategia di lavoro comune per l'anno 2023 per sviluppare le relazioni commerciali tra i due Paesi confinanti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tunisina “Tap”. L'accordo, siglato a a Tripoli lo scorso 25 novembre tra il Centro tunisino per la promozione delle esportazioni e il Centro per lo sviluppo delle esportazioni libico, ha incoraggiato le organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi a promuovere partnership nel marketing e rafforzare la cooperazione al fine di rafforzare la loro presenza nei mercati africani. Secondo “Tap”, Tunisia e Libia parteciperanno congiuntamente alla Fiera commerciale intra-africana 2023, che si terrà in Costa d'Avorio a novembre. (Tut)