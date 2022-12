Business news: Tunisia, ministro Finanze smentisce riduzione spese bilancio suppletivo 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge finanziaria suppletiva non prevede la riduzione delle spese, contrariamente a quanto circolato sui media, secondo cui il volume delle spese statali per l'anno 2022 è stato ridotto di 6 miliardi di dinari (1,7 miliardi di euro). Lo ha reso noto il ministero delle Finanze, affermando che il volume complessivo delle spese per l'anno 2022 è stato stimato in 50.914 milioni di dinari (circa 15 miliardi di euro), rispetto ai 47.166 milioni di dinari (14 miliardi di euro) stimati dalla finanziaria originaria, ovvero un incremento netto di 3.748 milioni di dinari. (Tut)