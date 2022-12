Business news: Eni avvia la perforazione del pozzo offshore Thuraya-1 in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha iniziato la perforazione del pozzo offshore di Thuraya-1 in un perimetro assegnato dal governo dell’Egitto all’esplorazione di idrocarburi a nord-est di Al Arish, nelle acque del Mediterraneo. Lo riferisce la società Egyptian Natural Gas Holding (Egas) in un comunicato stampa relativo ai nuovi piani di perforazione durante l'anno fiscale in corso (luglio 2022 – giugno 2023) e quello successivo. La perforazione del pozzo è iniziata il 23 novembre a una profondità d’acqua di 953 metri e, secondo Egas, la profondità totale dovrebbe raggiungere i 6.100 metri. “Gli ambiziosi piani di trivellazione, che sono in corso di attuazione, giungono in concomitanza con la trasformazione dell'Egitto in uno snodo regionale per il commercio di gas e petrolio, soprattutto nelle promettenti regioni del Mediterraneo, un importante bacino di gas, che hanno recentemente assistito a numerose scoperte”, conclude l’azienda statale egiziana. (Res)