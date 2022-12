Business news: Tunisia, sindacati sul piede di guerra per possibile rincaro bollette luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria della Tunisi potrebbe aumentare le tariffe delle bollette dell'elettricità e del gas nel prossimo periodo, una eventualità che rischia di portare in piazza le organizzazioni dei lavoratori. Lo ha riferito il quotidiano ufficiale del sindacato generale del lavoro tunisino (Ugtt) "Echaab". La stessa fonte ha attribuito in rincaro all'aumento dei costi per l'acquisto del gas dall'Algeria, del costo per l'importazione del carburante e all'orientamento del governo verso la graduale revoca dei sussidi ai carburanti. Il segretario generale dell’Ugtt, Noureddine Taboubi, aveva dichiarato sabato 26 novembre che "l'organizzazione sindacale rifiuta di aggravare la situazione dei cittadini con ulteriori tasse per rimpinguare il bilancio statale per l'anno 2023, alla luce di una situazione sempre più onerosa e deteriorante per il potere d'acquisto dei cittadini". Taboubi aveva quindi minacciato nuove proteste di piazza "nel caso in cui il potere d'acquisto dei lavoratori e degli impiegati continui a deteriorarsi". (Tut)