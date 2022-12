Sardegna: Ideario22, il pericolo di una nuova censura, internet strumento di controllo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Corrado Ocone, editorialista, filosofo e autore del volume “Il non detto della libertà”, negli ultimi decenni è venuta una saldatura tra il potere politico, il potere ideologico e il potere economico finanziario: “È esattamente ciò che noi chiamiamo globalizzazione, saldatura tra la cultura liberal e la cultura liberista, anzi sarebbe meglio definirla “mercatista”. Ci troviamo di fronte a due perversioni di ciò che storicamente è il liberalismo. Questa saldatura ha fatto sì che si creasse la necessità di un pensiero unico su basi non politiche. La cultura liberal è essenzialmente fondata sull’ etica e sul diritto. La cultura liberista è economicista, una cultura che vuole neutralizzare a sua volta la politica attraverso i meccanismi del mercato globale. Questo determina la fine della politica. Il pensiero unico, però, è stato messo in crisi dal popolo, da chi sta nella parte bassa della scala sociale. Lo abbiamo visto con l’elezione di Trump negli Stati Uniti che ha messo in crisi questa saldatura e, quindi, il pensiero unico”. (Rsc)