Legge Bilancio: Trancassini (Fd'I), contiene precisa visione che guarda a futuro

- La legge di Bilancio del governo Meloni "non solo è stata preparata in tempi record, ma contiene anche una precisa visione politica che guarda al futuro. Prudenza e coraggio sono contenute in questa manovra che aiuta imprese e cittadini colpiti dal caro bollette. Non solo taglio del cuneo fiscale, ma anche riprogrammazione degli interventi previsti per una sana attuazione del Pnrr: finalmente l'Italia ha un esecutivo compatto e pragmatico". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Paolo Trancassini. (Rin)