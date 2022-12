Sardegna: Ideario22, Italia anello di congiunzione fra le varie sponde del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'importanza del Mediterraneo ha speso parole anche il ministro delle Politiche del mare, Nello Musumeci che ha confermato come l'Italia debba recuperare una politica mediterranea e l'istituzione di un dicastero dedicato punta proprio a questo, a regolare il sistema mare. In buona sostanza, ha spiegato Musumeci, occorre consolidare i punti forti dell'Italia in questo settore. Il nostro paese, ha aggiunto il ministro, è leader europeo nel complesso settore mare, basti pensare all'importanza della cantieristica navale, per fare un esempio. Il contributo del economia legata al mare al prodotto interno lordo italiano è importantissimo ed è per questo che occorre valorizzare questo settore. Anche la Sardegna, ha chiuso Musumeci, può giocare un ruolo importante, dal momento che è seconda alla sola Liguria nell'economia marittima italiana. (Rsc)