Rifiuti: Carpano (Azione), Gualtieri male informato, criteri corretti ma fondo incapiente

- "Gualtieri si scaglia contro i criteri del PNRR ma è male informato. I criteri della linea di intervento B dell’Avviso che finanzia gli impianti tengono conto della popolazione coinvolta, attribuendo fino a 10 punti in graduatoria. E non potrebbero attribuire punti rispetto all’aderenza dei progetti al Piano nazionale gestione dei rifiuti perché questo è stato approvato a giungo 2022, dopo la pubblicazione dell’Avviso di settembre 2021. Il problema del fondo é la sua dotazione, che mi auguro verrà implementata, non i suoi criteri". Così in una nota il consigliere capitolino di Azione Francesco Carpano. (Com)