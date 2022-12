Cultura: Tempesta (Pd) su Auditorium, audizione vertici in prossima commissione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle prossima seduta utile della Commissione Bilancio di Roma Capitale convocherò in audizione l’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri e la Presidente dell’Ente, Claudia Mazzola, per verificare la sostenibilità, dal punto di vista finanziario, di quattro nuove posizioni dirigenziali all’Auditorium Parco della Musica”. Lo dichiara ha dichiarato in una nota Giulia Tempesta, Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale. (Com)