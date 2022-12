Business news: "Financial Times", il fondatore di Alibaba Jack Ma vive a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jack Ma, fondatore del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba e uno tra i più ricchi imprenditori cinesi, vive a Tokyo da quasi sei mesi, dopo l'offensiva regolatoria e giudiziaria intrapresa dalle autorità cinesi contro il suo gruppo e il settore tecnologico in generale. Lo scrive il quotidiano "Financial Times", che cita "fonti anonime a conoscenza diretta dei suoi spostamenti" secondo cui il soggiorno di Ma e della sua famiglia in Giappone è stato intervallato da "viaggi regolari negli Stati Uniti e a Israele". Ma è perlopiù sparito dai riflettori due anni fa, dopo aver criticato apertamente i regolatori cinesi, e accusato le grandi banche statali del Paese di avere una "mentalità da banco dei pegni". Da allora entrambe le compagnie fondate da Ma -Ant e Alibaba - si sono scontrate con seri ostacoli regolatori: le autorità cinesi hanno bloccato l'offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari di Ant, e hanno imposto ad Alibaba una sanzione da 2,8 miliardi di dollari per violazione delle norme antitrust lo scorso anno. (Rel)