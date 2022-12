Business news: Tata e Singapore Airlines annunciano fusione Vistara in Air India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Tata e Singapore Airlines (Sia) hanno annunciato la fusione della loro joint venture Vistara in Air India. Secondo i piani delle due aziende, a operazione conclusa Tata dovrebbe avere il 74,9 per cento nella nuova entità AI-Vistara-AI Express-AirAsia India e Singapore Airlines il 25,1 per cento; Sia dovrebbe investirvi 250 milioni di dollari portandone la valutazione a un miliardo di dollari. Il processo dovrebbe essere completato entro marzo del 2024 dopo l’approvazione delle autorità competenti. A giugno la Commissione per la competizione e i consumi di Singapore (Cccs) ha espresso qualche perplessità sulla sovrapposizione di alcune rotte per il trasporto di passeggeri e di merci tra Air India e Vistara. Natarajan Chandrasekaran, presidente di Tata ha sottolineato l’importanza della fusione per la trasformazione di Air India, l’ex compagnia di bandiera recentemente acquistata dal gruppo, in una compagnia di prima categoria. (Inn)