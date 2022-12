Business news: Cathay, 8 settimane di reclusione a due impiegati per violazione norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ex assistenti di volo della compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific sono stati condannati a otto settimane di reclusione per aver violato le normative anti-Covid. Lo riporta l'emittente "Hong Kong Radio Television", ricordando che Wong Yoon-loong, 46 anni, e Nisson Lau, 45 anni, hanno violato l'isolamento domiciliare lo scorso dicembre per uscire a pranzo fuori, risultando successivamente positivi al Covid-19. due sono stati tenuti in custodia cautelare dal verdetto emanato dalla Corte orientale di Hong Kong il 17 novembre. (Cip)