Business news: sottosegretario agli Esteri Tripodi partecipa all'Assemblea generale del business group Italia-Giappone a Venezia

- Il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi è intervenuta, su delega del ministro Antonio Tajani, alla 23ma Assemblea generale dell'Italy-Japan business group a Venezia. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Il sottosegretario ha ricordato nell'occasione come il solido dialogo politico tra Italia e Giappone si affianchi a una fiorente collaborazione economico-commerciale, sempre più strutturata e diversificata. Dal 2019, i flussi commerciali bilaterali hanno infatti registrato una notevole espansione, raggiungendo i 12 miliardi di euro nel 2021, un valore superiore anche alle cifre registrate nel periodo pre-pandemico. L'interesse delle imprese italiane verso il mercato giapponese trascende tuttavia la dimensione degli scambi e si muove sempre più verso quella degli investimenti, ha proseguito Tripodi. (Com)