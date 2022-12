Business news: Cina, valore commercio servizi aumentato del 17,2 per cento nei primi dieci mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del commercio di servizi in Cina è cresciuto del 17,2 per cento su base annua nei primi dieci mesi del 2022. Lo indicano i dati pubblicati ieri dal ministero del Commercio, che attesta agli scambi un valore totale di quasi 690,77 miliardi di dollari. Le esportazioni di servizi sono aumentate del 18,1 per cento su base annua a 335 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno registrato oltre 363 miliardi di dollari, rimbalzando del 16,4 per cento rispetto a un anno fa. Il commercio di servizi ad alta intensità di conoscenza è aumentato del 10,3 per cento su base annua: le esportazioni sono cresciute del 14,3 per cento raggiungendo quasi 163,4 miliardi di dollari, trainate dai servizi informatici e dai diritti di proprietà intellettuale. (Cip)