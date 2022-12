Business news: Giappone, Sumitomo investirà 1,5 miliardi di dollari in partecipazioni aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumitomo Mitsui Financial Group (Smfg), una delle mega-banche del Giappone, destinerà circa 200 miliardi di yen (1,5 miliardi di dollari) al rilancio delle aziende del Paese in difficoltà nell'arco dei prossimi anni. Lo riferisce "Nikkei", secondo cui i fondi verranno utilizzati per investire in aziende alle prese con difficoltà nella rivitalizzazione o nella successione affaristica, acquisendone per la prima volta quote di maggioranza. La banca intende investire cento miliardi di yen entro il 2025, e una cifra analoga entro il 2027; i singoli investimenti dovrebbero ammontare a cifre comprese tra 3 e 20 miliardi di yen. Il mese scorso Smfg ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Ise Foods, azienda di prodotti alimentari di Tokyo, che sarà la prima a diventare controllata dalla banca nell'ambito dell'iniziativa. (Git)