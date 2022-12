Business news: Cina, governatore Banca centrale prevede inflazione moderata nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) prevede un'inflazione moderata nel 2023 e continuerà a garantire misure di sostegno all'economia. Lo ha detto il governatore dell'istituto, Yi Gang, intervenendo in collegamento video alla conferenza Bank of Thailand-Bank for International Settlements (Bis) a Bangkok. Yi ha riconosciuto l'impatto della pandemia di Covid-19 sullo sviluppo economico, chiarendo che la crescita rimane l'obiettivo del momento. Il governatore della Banca centrale ha inoltre indicato nella maggior cooperazione tra economie avanzate ed emergenti un requisito importante per affrontare le attuali problematiche del mercato globale. La Cina ha fissato la crescita del prodotto interno lordo nel 2022 al 5,5 per cento, un obiettivo che appare sempre più difficile da raggiungere a causa del forte indebolimento del settore immobiliare, la riacutizzazione del Covid-19 e i contraccolpi della guerra in Ucraina. (Cip)