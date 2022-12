Business news: Libano, debito pubblico raggiunge 101,6 miliardi di dollari a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico in Libano ha raggiunto i 101,6 miliardi di dollari nel mese di luglio scorso. È quanto emerso dai dati diffusi dal quotidiano “L’Orient le jour”, citando il ministero delle Finanze libanese. La cifra, precisa il quotidiano, è basata sul tasso di cambio pari a 1.507,5 lire libanesi per un dollaro. Se si tenesse conto del cambio della piattaforma Sayrafa della Banque du Liban, pari a a 25.700 sterline per dollaro in media a luglio, il debito totale ammonterebbe a 43,8 miliardi di dollari. Ad ogni modo, l’indebitamento del Paese dei cedri è aumentato del 3,5 per cento su base annua. Nel luglio 2021, il debito era pari a 98,2 miliardi di dollari. (Lib)