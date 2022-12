Med 2022: ministra Xhacka, Albania sostiene proposte Italia contro crisi alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri ed europei dell'Albania, Olta Xhacka, ha preso parte oggi alla riunione del Gruppo degli amici della sicurezza alimentare e della nutrizione presieduto dall'Italia, che si è tenuto nell'ambito dei Med Dialogues. "Lodiamo l'Italia per la leadership su questo tema cruciale", ha affermato Xhacka. "Ho confermato che l'Albania entrerà a far parte del GoF e sostiene le 3 proposte per affrontare la crisi alimentare avanzate dall'Italia", ha aggiunto la ministra su Twitter.(Res)