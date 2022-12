© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Nazionale italiana cuochi ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Chef Table e quella d'argento nella categoria Ristorante delle Nazioni alla finale della Coppa del Mondo in Lussemburgo. Il nostro made in Italy primeggia nel mondo". Lo scrive su Twitter Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al made in Italy. (Rin)