Sardegna: Ideario22, il pericolo di una nuova censura, internet strumento di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove censure, forme di controllo, pensiero unico, fascismi, veri e presunti, e il pericolo di internet come strumento in grado di monitorare oramai ogni passaggio della vita degli individui. Di questo e di altro si è parlato nella seconda giornata di Ideario22, il festival culturale della città di Cagliari in corso di svolgimento alla ex Manifattura Tabacchi, che vede fra gli organizzatori il giornalista Fabio Meloni, che è anche moderatore dei dibattiti. Prendendo lo spunto dal titolo di un libro scritto dal filosofo francese Alain De Benoist, il dibattito dal titolo “La nuova censura” ha voluto affrontare alcuni aspetti che si sono imposti nelle dinamiche culturali dell’Occidente, dando vita a svariati dogmi che si sono concretizzati nel ‘politicamente corretto’, nella volontà di rileggere acriticamente la storia e di riformare il linguaggio. (segue) (Rsc)