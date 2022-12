Sardegna: Ideario22, il pericolo di una nuova censura, internet strumento di controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano La Verità e autore del volume “Il fascismo non esiste più”, ha affermato: “Noi ci troviamo all’interno di un sistema e regime politico che si pone, di fronte agli altri, come la ragione del mondo. Quindi, ciò che esso stabilisce è lecito, tutto il resto invece non è consentito. Se non ti comporti in quel modo, sei espulso dalla società. Infatti viene definito e considerato fascista tutto ciò che è contrario a quanto stabilito dal sistema. Il fascista, in questa logica, viene accusato di frenare il progresso. È fascista il no vax come un semplice oppositore a ciò che viene imposto dal sistema”. Secondo Borgonovo il fascismo non esiste, eppure sembra non finire mai. “È l’ombra scura che si manifesta alla vigilia di ogni scadenza elettorale, è il tema prediletto della polemica giornalistica, da anni infesta le trasmissioni televisive e le pagine dei giornali. Dal fascismo occorre prendere le distanze, ma allo stesso tempo bisogna parlarne, discuterne e indagarne i più minuti dettagli, fino allo sfinimento”. (segue) (Rsc)